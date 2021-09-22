Член комиссии СФ по защите госсуверенитета Джабаров объявил, что выборы дискредитирую с помощью зарубежных фондов

Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров объявил, что российские выборы дискредитирую с помощью зарубежных фондов.

Сенатор добавил, что в Чехии, ФРГ и Швеции уже ведется подготовка к дискредитации российских президентских выборов 2024 года.