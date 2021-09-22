В Нижнем Новгороде прокурор запросил 3 года колонии местному жителю, которому при задержании полицейский разбил лицо

В Нижнем Новгороде прокурор запросил 3 года колонии строгого режима местному жителю, которому при задержании полицейский разбил лицо и выбил зубы. Романа Гусева судят по статье «насилие в отношении представителя власти» — отбиваясь, он оставил полицейскому ссадину на губе. Самому ему в автозаке сломали кости лица и выбили несколько зубов, также у него ухудшилось зрение. Начался конфликт, когда полицию вызвали при попытке кражи Гусевым бутылки виски из супермаркета.

В возбуждении уголовного дела о превышении полномочий на силовика Гусеву несколько раз отказывали, записи с видеорегистратора в автозаке у полиции потерялись.