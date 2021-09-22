Сотрудники корпорации Google критикуют руководство после удаления приложения «Умное голосование», пишет агентство Bloomberg. По его данным, на внутренних корпоративных форумах там теперь делятся мемами, такими как например «Путин – наш самый главный пользователь». По мнению многих сотрудников, эта уступка Кремлю нарушает внутреннюю политику компании о том, что интересы одних пользователей не могут ущемляться ради интересов других.
Корпорация не только удалила неугодное властям приложение из своего магазина, но и заблокировала списки рекомендованных умным голосованием кандидатов, которые публиковались через сервис Google.Docs.
Сотрудники корпорации Google критикуют руководство после удаления приложения «Умное голосование», пишет Bloomberg
Сотрудники корпорации Google критикуют руководство после удаления приложения «Умное голосование», пишет агентство Bloomberg. По его данным, на внутренних корпоративных форумах там теперь делятся мемами, такими как например «Путин – наш самый главный пользователь». По мнению многих сотрудников, эта уступка Кремлю нарушает внутреннюю политику компании о том, что интересы одних пользователей не могут ущемляться ради интересов других.