В Москве осудили анестезиолога и медсестру из клиники, после пластической операций в которой погибли три женщины

В Москве осудили анестезиолога и медсестру из клиники, после операций у пластического хирурга в которой погибли сразу три женщины, еще три пострадали.

Лев Хитрин получил 6 лет, Лариса Савельева – 2 года. Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшим компенсации по полмиллиона рублей. Операции проводились без лицензии, суд установил, что они не соответствовали нормам безопасности.

Сам хирург, Геворг Степанян, сбежал за границу из-под подписки о невыезде, его объявили в международный розыск.