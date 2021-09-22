Туроператоры начали предлагать россиянам прививочные путевки, сообщает сайт АТОР

С началом пандемии коронавируса активное перемещение по миру стало крайне затруднительным без прививки, признанной на уровне ВОЗ; большинство стран Шенгенской зоны пускают только с одной из одобренных Евросоюзом вакцин. Ни «Спутника», ни других российских препаратов ни в том ни в другом списке нет, и так же Россия отказывается регистрировать западные вакцины.

Дешевле всего, как отмечают в ассоциации, сейчас слетать привиться в Сербию, кроме того, россиян туда пускают без виз. Однако удобнее всего прививаться препаратов Johnson&Johnson, так как это единственная вакцина со схемой из 1 укола, а ее в Сербии нет – лишь препараты Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm.