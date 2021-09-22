На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 6

Эпицентр находился в горах в 180 км к северо-востоку от Мельбурна. В самом мегаполисе в течение 15-20 секунд ощущались сильные толчки, некоторые здания получили незначительные повреждения, есть трещины на дорожном полотне, однако обошлось, по предварительным данным, без пострадавших. Из некоторых высотных зданий людей, тем не менее, эвакуировали.

Также толчки ощущались в Аделаиде, Канберре, западных пригородах Сиднея и на Тасмании.