Дзержинский районный суд Петербурга сегодня рассмотрит просьбу о досрочном освобождении организатора убийства политика Галины Старовойтовой. Заключённый уже отбыл две трети срока.

Ходатайство с просьбой об условно-досрочном освобождении направил бывший депутат госдумы Михаил Глущенко. Он отбывает семнадцатилетний срок за вымогательство и организацию убийства. В деле о посягательстве на жизнь речь шла о депутате госдумы Галине Старовойтовой. Сейчас Глущенко получил право просить о досрочном выходе на свободу. Защита осуждённого предоставила суду ходатайства в его пользу. По сообщению портала «Фонтанка-ру», одно из них подписала, в частности, олимпийская чемпионка, лыжница, и депутат петербургского закса от партии «Единая Россия» Любовь Егорова. В тексте документа идёт речь о том, что Глущенко помогал развитию юношеского спорта и дал старт многим будущим чемпионам. Отмечу, что сама Егорова рассказала порталу закс-точка-ру, что ходатайство не подписывала.

Политика Галину Старовойтову застрелили в подъезде её дома более двадцати лет назад.

