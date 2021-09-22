В Королевском суде Лондона состоится очередное предварительное слушание по делу о смерти британки Дон Стерджес

В Королевском суде Лондона, как ожидается, состоится очередное предварительное слушание по делу о смерти британки Дон Стерджес. Ее гибель связывают с нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым незадолго до этого, по версии следствия, пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Британский суд постепенно готовится к основному этапу разбирательства. Предполагается, что сегодняшнем заседании будут определены формат и сроки специального расследования, в ходе которого будут собираться доказательства насильственного убийства Дон Стерджес в городе Эймсбери. Его руководитель, коронер Хезер Хеллет говорила, что будет изучать вопрос о причастности России к смерти британки. Все из-за того, что отравлена Стерджес, по версии следствия, была веществом «Новичок». Правда, обвинений против конкретных россиян пока не выдвигается.

Дон Стерджес скончалась в больнице в июле 2018 года спустя неделю после того, как она в доме своего партнера Чарли Роули взяла в руки бутылочку из-под духов. Как оказалось, в ней содержался «Новичок». Роули, в свою очередь, остался жив. За четыре месяца до трагедии произошло отравление «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Им удалось выжить. Британия подозревает в причастности к покушению российские власти и, в частности, офицеров ГРУ под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Москва все обвинения отрицает.

Расследование гибели Дон Стерджесс, как ожидается, состоится в следующем году.