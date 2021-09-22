США проведут сегодня саммит по борьбе с коронавирусом

Вчера, выступая на Генеральной ассамблее ООН, генсек организации Антониу Гутерреш предупредил о глобальных последствиях ковида: «В прошлом году я забил тревогу. В этом все должны проявить серьезное беспокойство. Мы идем в неправильном направлении во всех сферах. Совершенно неприемлемо, что в одних странах вакцинировано 80 процентов жителей, а в других только 2 процента.

И несправедливо, что восстановление экономики проходит так неравномерно. Ковид еще больше увеличивает неравенство.

Кроме того, происходит разделение между севером и югом. Мне кажется, что в дальнейшем это может повлиять и на климат».

Президент США Джо Байден в ходе выступления там же призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии.

Китайский лидер Си Цзиньпин на генассамблее пообещал до конца года поставить нуждающимся странам 2 млрд доз вакцин от ковида. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против ограничений на перемещения по миру для непривитых людей.