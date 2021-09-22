В Гидрометцентре призвали не ждать бабьего лета в этом году

По данным ведомства, после аномальных холодов начала сентября в центре Европейской России температура к выходным вернется к климатической норме, однако по-прежнему будет пасмурно и дождливо.

В то же время на юге России бархатный сезон продлится как минимум до конца месяца – с температурой воздуха и воды в Черном море выше 20 градусов.