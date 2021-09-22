Сборную Венгрии по футболу накажут на расистские оскорбления

В рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022-го года она, по решению ФИФА, проведет 1 матч без зрителей и заплатит штраф более 200 тысяч долларов.

На венгров пожаловались англичане – недавно они обыграли их со счетом 4:0 на матче в Будапеште. По ходу встречи венгерские болельщики с трибун оскорбляли английских футболистов африканского происхождения Рахима Стерлинга и Джуда Беллингхэма.