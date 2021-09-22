Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена в Чечню, чтобы убедиться в отсутствии там геев

Это произошло после того, как, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, американский лидер упомянул о, цитата, «преследовании ЛГБТ по всему миру, от Камеруна до Чечни». Кадыров назвал эти слова странными и вздорными, а также заявил что, снова цитирую, «в Чечне нет петухов, только куриные мужья».

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывалось о массовых задержании и пытках геев в Чечне, а также о специальных секретных тюрьмах для них.