В Санкт-Петербурге подвели итоги выборов в городской парламент

«Единая Россия» получает 29 мест из 50 – на семь меньше, чем в прошлом созыве. 7 мест достались КПРФ, пять – «Справедливой России», по три – «Новым людям» и ЛДПР, два места – «Яблоку» (оно провело депутата Бориса Вишневского и городского омбудсмена Александра Шишлова).

Единственным самовыдвиженцем в Заксобрание проходит Марина Лыбанева – дочь спикера прошлого созыва Вячеслава Макарова, вернувшая себе девичью фамилию.