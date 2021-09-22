«Новая газета» пишет о возможной фальсификации итогов электронного голосования на выборах в Думу по округам в Москве

Первым заметил неладное независимый наблюдатель и профессиональный программист Илья Сухоруков. Он рассказал газете, что в участковых комиссиях на электронных избирательных участках тоже были наблюдатели, но в большинстве своем технически неподкованные для такой работы. Остальным просто запретили доступ к компьютеру, подключенному к блокчейн-сети, с которого можно контролировать происходящее на электронном участке. А когда все-таки допустили, выяснилось, что он не работает — истек срок действия сертификата безопасности, выдаваемого ФСБ.