59.ru: пермскому стрелку ампутировали ногу

Об этом сообщает местное издание 59.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его данным, раненый нападавший на студентов сам находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Ампутировать левую ногу по колено ему пришлось из-за того, что на ней у него образовались тромбы.

20-го сентября Тимур Бекмансуров убил шестерых и ранил почти 30 человек, из которых 7 в реанимации, прежде чем его подстрелил правоохранитель. Если Бекмансуров выживет, ему грозит пожизненный срок.