Более 40% месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние двое суток

Для сентября в Москве это 65 мм. Данные зафиксированы на метеостанции на ВДНХ. В то же время так и не был побит суточный рекорд осадков для 20-го сентября – в 1946-м за этот день в Москве выпало более 18 мм влаги.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что дожди в Центральном федеральном округе продлятся до конца недели и связаны с южным циклоном, который пришел в центр Европейской России с берегов Черного моря. Все это время температура будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.