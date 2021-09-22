Власти США впервые ввели санкции против криптовалютной платформы

Речь идет о сервисе по обмену криптовалют SUEX OTC, сообщает пресс-релиз американского Минфина. По данным ведомства, почти половина транзакций на этой платформе была связана с выводом средств, полученных вымогателями-организаторами кибератак – 400 млн долларов только в 2020-м году. Минфин в данном случае действует вместе с ФБР.
2021-09-22T04:08:41+03:00
2021-09-22T04:08:41+03:00
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04:08, 22 сентября 2021
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