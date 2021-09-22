Власти США впервые ввели санкции против криптовалютной платформы

Речь идет о сервисе по обмену криптовалют SUEX OTC, сообщает пресс-релиз американского Минфина. По данным ведомства, почти половина транзакций на этой платформе была связана с выводом средств, полученных вымогателями-организаторами кибератак – 400 млн долларов только в 2020-м году. Минфин в данном случае действует вместе с ФБР.