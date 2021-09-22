Родственники фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина сообщили о его пропаже

Об этом пишет телеграм-канал «СтопФСБ». По его данным, родственники осужденного не могут связаться с ним ни в СИЗО ни в колонии. 5-го сентября его этапировали из колонии в Чувашии в неизвестном направлении, одно время он находился в СИЗО в Нижнем Новгороде, затем там сообщили о его переводе в Рязань, но там говорят, что он у них не числится.

Родственники политзаключенного полагают, что таким образом на него давят с целью получения новых признательных показаний. Иванкин осужден на 13 лет.