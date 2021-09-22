Леонид Слуцкий пожаловался, что так и не получил визу для поездки на Генассамблею ООН, которая началась в Нью-Йорке

В американском посольстве в Москве заявление председатель комитета по международным делам Госдумы не отклонили и не удовлетворили, причины задержки в рассмотрении не объясняются. Сам Слуцкий связывает это с тем, что он находится под американскими санкциями, хотя на поездки по приглашению ООН запрет въезда распространяться не должен. В связи с этим депутат от ЛДПР призывает ООН перенести свою штаб-квартиру из Нью-Йорка.
2021-09-22T04:07:01+03:00
2021-09-22T04:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 22 сентября 2021
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