По данным агентства, на внутренних корпоративных форумах там теперь делятся мемами, такими как например «Путин – наш самый главный пользователь». По мнению многих сотрудников, эта уступка Кремлю нарушает внутреннюю политику компании о том, что интересы одних пользователей не могут ущемляться ради интересов других.
Корпорация не только удалила неугодное властям приложение из своего магазина, но и заблокировала списки рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов, которые публиковались через сервис Google.Docs. Также в российский офис Google приходили приставы с требованием исключить словосочетание «Умное голосование» из результатов поисковой выдачи, а сумма штрафов за неудаление другой запрещенной властями информации с начала года превысила 60 млн рублей.
Bloomberg отмечает, что за последние 10 лет более половины запросов на блокировку той или иной информации от правительств всего мира гуглу пришли из России.
Bloomberg: Сотрудники Google критикуют руководство после удаления приложения «Умное голосование»
По данным агентства, на внутренних корпоративных форумах там теперь делятся мемами, такими как например «Путин – наш самый главный пользователь». По мнению многих сотрудников, эта уступка Кремлю нарушает внутреннюю политику компании о том, что интересы одних пользователей не могут ущемляться ради интересов других.