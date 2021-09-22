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04:05, 22 сентября 2021

Bloomberg: Сотрудники Google критикуют руководство после удаления приложения «Умное голосование»

По данным агентства, на внутренних корпоративных форумах там теперь делятся мемами, такими как например «Путин – наш самый главный пользователь». По мнению многих сотрудников, эта уступка Кремлю нарушает внутреннюю политику компании о том, что интересы одних пользователей не могут ущемляться ради интересов других.
Корпорация не только удалила неугодное властям приложение из своего магазина, но и заблокировала списки рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов, которые публиковались через сервис Google.Docs. Также в российский офис Google приходили приставы с требованием исключить словосочетание «Умное голосование» из результатов поисковой выдачи, а сумма штрафов за неудаление другой запрещенной властями информации с начала года превысила 60 млн рублей.
Bloomberg отмечает, что за последние 10 лет более половины запросов на блокировку той или иной информации от правительств всего мира гуглу пришли из России.


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