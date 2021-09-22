В столице Намибии Виндхуке прошла демонстрация с требованиями увеличить репарации с Германии

Митингующие настаивают, что властям их страны нужно добиваться от Берлина выплаты 9 млрд евро, а не 1 млрд 100 млн, как было объявлено ранее.

Германия предложила Намибии деньги в рамках специальной программы, после признания геноцида намибийских народов гереро и нама германскими колониальными властями в начале XX века. Миллиард с лишним евро немцы хотят потратить на модернизацию инфраструктуры в сельских районах Намибии, строительство школ и улучшение водоснабжения.