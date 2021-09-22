Центробанк предложил усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

В ведомстве считают, что это поможет бороться с мошенниками. Часто в таких схемах используют терминалы с функциями пополнения карт наличными.

По данным ЦБ, только во втором квартале текущего года было совершено почти 240 тысяч переводов без согласия клиентов – на общую сумму 3 млрд рублей. Из них банки смогли вернуть меньше 10% поскольку полученные деньги мошенники быстро выводили.