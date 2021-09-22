В Пермском университете проверят действия лектора, который продолжил вести занятие несмотря на звуки выстрелов

По словам Олега Сыромятникова, он запер металлическую дверь в аудиторию и продолжил читать лекцию, потому что так ему велели в деканате, куда он позвонил, ссылаясь на то, что так безопаснее.

При стрельбе в ВУЗе 20-го сентября были убиты 6 человек, еще почти 30 ранены, из них семеро эвакуированы медицинским спецбортом в Москву и остаются в стабильно тяжелом состоянии. Стрелок, 18-летний Тимур Бекмансуров, ранен ответным огнем и задержан, ему грозит пожизненный срок.