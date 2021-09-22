Парк «Садовники» на юго-востоке Москвы переименовали в честь Юрия Лужкова

Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С этой инициативой выступил некоммерческий фонд имени усопшего экс-мэра, он же пообещал взять на себя часть трат по благоустройству парка на проспекте Андропова. Лужкову вчера исполнилось бы 85.

Политик возглавлял Москву с 1992-го по 2010-й год, когда его отстранил в связи с утратой доверия тогдашний президент Дмитрий Медведев. Также Лужкова критиковали за то, что при нем благоустройство часто выливалось в точечную застройку. Ранее в мэрии отказались переименовать в честь Лужкова 4-ю улицу 8-го марта в районе Аэропорт.