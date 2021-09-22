В Петербурге завели дело об убийстве арестанта в СИЗО «Кресты»

Об этом сообщает сайт регионального управления СК. Вечером 19-го сентября один заключенный задушил другого полотенцем в душевой.

По данным местного издания «Фонтанка», жертвой стал инвалид-колясочник, нападавшим – 47-летний обвиняемый в другом убийстве, причем оба жили в камере в психоневрологическом отделении «Крестов». Источник издания, близкий к следствию, передал, что, со слов нападавшего, покойный сам попросил его убить, так как ему было бы слишком тяжело жить в колонии.