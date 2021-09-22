Площадь лесных пожаров в России в 2021-м году стала рекордной в XXI веке

Это следует из данных Рослесхоза. Пройденная огнем за сезон территория – 18 млн гектаров – лишь немногим уступает площади Белоруссии.

Причем в последние годы ситуация ухудшается – с 2018-го по 2020-й выгорало немногим меньше, примерно по 16 млн гектаров. А вот за предыдущие 15 с лишним лет сопоставимая площадь пожаров повторялась лишь трижды – в 2003-м, 8-м и 12-м годах. Таким образом, суммарно за последнее десятилетие сгорело почти 7% всей России, или 5 Великобританий или 166 млн футбольных полей.