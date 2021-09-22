В Баварии освободили заложников, захваченных в автобусе на автобане

Обошлось без пострадавших, злоумышленник задержан, его мотивы выясняются. Был ли он вооружен, по-прежнему неизвестно. Никаких требований выдвинуть мужчина не успел. Для спецоперации по освобождению пришлось перекрывать участок магистрали А9 на юге страны и применять светошумовые гранаты.

Известно, что это был международный пассажирский автобус, который следовал в Сербию, и все началось с драки внутри, после которой автобус остановился, пассажиры покинули салон, а внутри остались только нападавший-гражданин Сербии и двое водителей.