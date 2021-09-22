В Париже открылась выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства»

Она будет работать до 22 февраля. В нее включили полотна Ван Гога, Гогена, Сезанна, Ренуара, Матисса, а рядом с ними – Серова, Малевича, Коровина и других любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.

Церемонию открытия в фонде Луи Виттон вел лично президент Франции Эмманюэль Макрон, также экспозицию осматривали его супруга Брижитт, министр культуры России Ольга Любимова и посол России во Франции Алексей Мешков. Макрон поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за помощь в организации выставки.