Захватившие власть в Афганистане талибы отправили заявку на выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Также они уведомили организацию, что меняют постпреда при ООН. Назначенный еще свергнутым президентом Ашрафом Гани Гулма Исакзай жестко критиковал «Талибан» и призывал другие страны к международной изоляции движения. Вместо него талибы назначили своего сторонника Мохаммада Шахина, однако в ООН уже объявили, что это их аккредитационный комитет будет решать, кого считать легитимным постпредом – представителя старого режима, или нового, но пока никем в мире не признанного.

В России «Талибан» объявлен террористической организацией, его деятельность запрещена.