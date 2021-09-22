В Петербурге задержанного кандидата в городское Заксобрание Ольгу Галкину отпустили из полиции

Ее задержали после того, как она встала у городского избиркома с плакатом, на котором обвиняла членов комиссии и губернатора Беглова в фальсификации итогов выборов.

Сама Галкина в 2010-х была депутатом городского парламента, а затем муниципальным депутатом. В ее штабе утверждают, что она лидировала до подсчета 70% бюллетеней в своем округе, но под конец там внезапно вырвался с 4-го места на 1-е экс-помощник депутата Милонова Андрей Мальков