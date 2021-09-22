Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при стрельбе в Перми

Семьи шестерых погибших получат от правительства по миллиону рублей (еще столько же для них собрала администрация университета, в котором случилась трагедия), пострадавшие – от 200 до 400 тысяч.

Нападавший – Тимур Бекмансуров – успел ранить почти 30 человек, прежде чем его самого ранили и задержали. На него завели дело по статье «убийство двух и более лиц», максимальное наказание – пожизненный срок.