Соответствующий законопроект разработала Еврокомиссия, передает со ссылкой на источники агентство Reuters.
Как отмечают журналисты, прежде всего эта инициатива затронет американскую корпорацию Apple с ее собственным разъемом Lightning, так как подавляющее большинство других производителей де-факто уже и так давно перешли на стандарт USB-C.
Однако авторы законопроекта настаивают на том, что общий разъем для всех смартфонов будет не только удобнее для пользователей, но и полезнее с точки зрения защиты окружающей среды, ведь при взаимозаменяемых подзарядках их станут реже выбрасывать.
ЕС обяжет всех производителей смартфонов комплектовать свои гаджеты универсальной зарядкой
Соответствующий законопроект разработала Еврокомиссия, передает со ссылкой на источники агентство Reuters.