На юге Германии пассажир взял заложников в туристическом автобусе

Рейтер сообщает, что заложников двое — это водители автобуса. Все трое, по данным Der Spiegel, находились внутри салона, остальные пассажиры — на обочине. Газета Bild пишет о трех заложниках. По информации издания, ЧП произошло на автобане А9 в земле Бавария. Автобус приехал из-за границы и направлялся в Мюнхен. Шоссе блокировали для движения в обоих направлениях. На место прибыл спецназ полиции и группа переговорщиков, над местом происшествия барражировал вертолет. По информации Focus-online, полиция применила светошумовые гранаты и задержала подозреваемого. В результате происшествия никто не пострадал. Пока не ясно, было ли у задержанного при себе оружие.