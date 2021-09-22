Байден: Белоруссия, Молдавия, Венесуэла, Куба и Сирия находятся на переднем крае битвы между демократией и автократией

Белоруссия, Молдавия, Венесуэла, Куба и Сирия, по мнению президента США Джо Байдена, находятся на переднем крае битвы между демократией и автократией. «Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто …стремится его задушить железной рукой», — заявил Байден, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он призвал не верить утверждениям о том, что эра демократии в мире подошла к концу. «Ее следы можно найти абсолютно везде», — сказал глава Белого дома, пояснив, что демократия живет в активистах, журналистах, борцах за права человека и в демонстрантах.

Президент признал, что демократические системы, включая американскую, не являются совершенными. Тем не менее Соединенные Штаты будут стараться действовать, равняясь на идеалы, пообещал Байден.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что США хотят выступать в роли лидера мирового сообщества в решении практически всех основных проблем современности.

Отметим, что Байден впервые выступил в качестве главы государства на Генассамблее ООН.