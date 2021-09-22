В Королевском суде Лондона сегодня должны пройти очередные слушания по делу о смерти британки Дон Стерджес

В Королевском суде Лондона сегодня должны пройти очередные предварительные слушания по делу о смерти британки Дон Стерджес. Ее гибель связывают с нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым незадолго до этого, по версии следствия, пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Обвинений против конкретных россиян пока не выдвигается.

Во вторник Лондон потребовал, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей. Они должны предстать перед правосудием, заявил телеканалу «Скай ньюс» глава британского правительства Борис Джонсон. Он подтвердил, что удалось идентифицировать еще одного причастного к данному делу. Его зовут Денис Сергеев. По данным полиции Великобритании, он скрывается под псевдонимом «Сергей Федотов» и связан с российской военной разведкой.

Ранее власти Великобритании подозревали в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года россиян, которые въехали на территорию страны под именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов». Как выяснили журналисты изданий Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они штатные сотрудники ГРУ.

Отравителей на самом деле была целая команда, сказал «Эху Москвы» главный редактор The Insider Роман Доброходов:

Роман Доброхотов напомнил, что о тройке отравителей, действовавших в Солсберри, The Insider писал еще два года назад. Очевидно, предположил журналист, полиции Великобритании понадобилось время, чтобы проверить факты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию и подогревая русофобию.

Напомним, российские власти считают издание The Insider иностранным агентом.

