Центризбирком рассказал, как будут распределены места в новом созыве Госдумы

Всего в нижней палате парламента 450 мест. Конституционное большинство, две трети, предварительно, получает «Единая Россия». Партия немного ухудшила свои позиции по числу мандатов по сравнению с прошлым созывом. При этом КПРФ смогла провести большее количество кандидатов, чем ранее. Коммунистов на этих выборах в большинстве поддержал проект соратников Алексея Навального «Умное голосования», результаты которого сам политик назвал украденными из-за фальсификаций.

ЛДПР получила меньшее число мест, а «Справедливая Россия – За правду» наоборот, количество представителей партии в думе выросло. В парламент впервые прошли «Новые люди», созданные весной прошлого года. Оставшиеся кресла разделили между собой «Партия Роста», «Гражданская платформа», «Родина» и самовыдвиженцы.



В Центризбиркоме уже обработали 100% бюллетеней, однако официальные итоги выборов подведут в пятницу.