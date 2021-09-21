В Казани задержали главу отделения Фонда социального страхования Татарстана

Его подозревают в получении взятки в размере почти 2,5 миллионов рублей – сообщается на сайте Следственного комитета. Его имя не уточняется.

Согласно официальной информации, пост руководителя организации с 2019 года занимает Павел Лоханов. По версии следствия, региональное отделение фонда заключило с некоей фирмой в октябре прошлого года контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на сумму свыше 56 миллионов рублей, однако позже были выявлены существенные нарушения условий контракта. Фонд подал в арбитражный суд, который в итоге взыскал с компании около ста тысяч рублей.

Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы денег за оказание содействия при рассмотрении дела в суде и не обжаловании его решения.