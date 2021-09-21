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23:05, 21 сентября 2021

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Причина не уточняется.
На прошлой неделе газета «Коммерсант» писала, что Буксман, занимающий свой пост 15 лет, покинет надзорное ведомство в связи с достижением предельного возраста для нахождения на службе. 15 сентября ему исполнилось 70 лет. В январе прошлого года издание сообщало, что Буксман решил уйти на пенсию после того, как Генпрокуратуру возглавил бывший заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов.

Буксман пришел в Генпрокуратуру в 2006 году вместе с Юрием Чайкой. Как напоминает «Коммерсант», именно Буксман подписывал заявление в арбитражный суд, благодаря которому у АФК «Система» отобрали и передали «Росимуществу» контрольный пакет акций «Башнефти».



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