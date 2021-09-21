Силуанов: Повышенный налог на прибыль для бизнеса затронет «единицы» компаний

Повышенный налог на прибыль для бизнеса, который слишком много платит дивидендов и слишком мало инвестирует, затронет «единицы» компаний, заверил глава Минфина Антон Силуанов. «На двух руках поместятся», — добавил он, но отказался называть их.



Минфин предложил взимать налог на прибыль по ставке 25% или 30% (вместо стандартных 20%) в зависимости от разницы между суммарными за пять лет дивидендами и инвестициями. Министр подчеркнул, что эта мера не имеет цели наполнить бюджет.

При этом, как сказал Силуанов, предложенное Минфином дополнительное налогообложение горнодобывающих и металлургических компаний принесет в бюджет около 160 миллиардов рублей в год.