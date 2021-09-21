Администрация США рассчитывает вдвое увеличить помощь развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом

В рамках международных усилий планируется мобилизовать сто миллионов долларов, — сказал президент США Джо Байден на сессии Генассамблеи ООН. По его мнению, такой шаг сделает Соединенные Штаты лидером среди стран, выделяющих из своего бюджета средства на оказание помощи другим государствам в сфере борьбы с изменением климата.

