Руководитель рабочей группы ОП по наблюдению за ЭГ считает, что СМИ-иноагенты распространяли фейки о выборах

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич считает, что СМИ-иностранные агенты специально распространяли ложную информацию о выборах для дискредитации избирательной системы России и подготовки к выборам президента. Александр Малькевич отметил, что Общественная палата обращала внимание на то, что закон о фейках нужно актуализировать, чтобы не распространители, а создатели неверной информации несли адекватное наказание.
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