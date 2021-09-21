Руководитель рабочей группы ОП по наблюдению за ЭГ считает, что СМИ-иноагенты распространяли фейки о выборах

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич считает, что СМИ-иностранные агенты специально распространяли ложную информацию о выборах для дискредитации избирательной системы России и подготовки к выборам президента. Александр Малькевич отметил, что Общественная палата обращала внимание на то, что закон о фейках нужно актуализировать, чтобы не распространители, а создатели неверной информации несли адекватное наказание.