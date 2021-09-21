СК проверит действия профессора, который продолжил вести лекцию во время стрельбы в Пермском университете

Следственный комитет проверит действия профессора, который продолжил вести лекцию во время стрельбы в Пермском университете. Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы следователей. Информация о результатах появится позднее, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее интернет-издание Znak.com писало, что студенты пожаловались на преподавателя истории русской литературы, который не стал прерывать занятие, когда началась стрельба.