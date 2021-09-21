«Пермский стрелок» после задержания не ответил на вопрос о причинах содеянного

Об этом сообщил задержавший его сотрудник ДПС Константин Калинин. Как ранее сообщалось, студент Тимур Бекмансуров в ходе задержания оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ. Его состояние, по данным источника издания «59.ру» остается крайне тяжелым. В себя он пока не приходил. Telegram-канал «Shot» сообщает, что подозреваемому ампутировали ногу до колена. В свою очередь, телеграм-канал Mash уточняет, что помимо этого он получил еще несколько серьезных повреждений внутренних органов.

Накануне студент первого курса Пермского госуниверситета устроил стрельбу в вузе. Погибли шесть человек. 28 пострадали. На данный момент в тяжелом состоянии остаются семеро. Их эвакуировали в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Сегодня в Пермском крае день траура по погибшим.

