В Минфине планируют повысить ставку налога прибыль для некоторых отраслей и ввести акциз на сталь

Налоговая политика в России может измениться в первую очередь для металлургов и производителей удобрений. Такие планы есть уже на следующий год. Помимо увеличения ставки налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль, возможно введение совершенно нового акциза на сталь. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью изданию РБК рассказал, что металлурги «нахлобучили» государство, увеличив доходы в разы на фоне пандемии и роста цен на внутреннем рынке вслед за мировыми. Он уверен, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

Новые налоговые инициативы смогут приносить в бюджет ежегодно до 160 миллиардов рублей, считает глава Министерства финансов Антон Силуанов. Он пообещал, что при их разработке будет учитываться мнение бизнеса.

Если акциз и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых затронут только металлуров и производителей удобрений, то рост налога на прибыль могут распространить и на другие отрасли.