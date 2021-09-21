Российские туроператоры начали предлагать зарубежные туры для вакцинации иностранными препаратами от коронавируса

Российские туроператоры начали предлагать россиянам зарубежные туры для вакцинации иностранными препаратами от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. По ее словам, наиболее популярны для этих целей поездки в Сербию и Германию. Такими турами в основном интересуются россияне, которые часто ездят за границу и для этого им нужен сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.
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