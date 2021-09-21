Соцсеть ВКонтакте объяснила блокировку страниц сторонников Алексея Навального угрозой крупного штрафа

Компания была вынуждена это сделать по требованию Генпрокуратуры, — сообщили РБК в пресс-службе соцсети. Там отметили, что ранее уже получили два штрафа в размере полутора миллиона рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к наказанию в размере одной десятой от годовой выручки. Она, по данным пресс-службы, составила за прошлый год свыше 25 миллиардов рублей.

О том, что «ВКонтакте» скрыло как минимум два аккаунта сторонников Навального, сообщил правозащитный канал «Сетевые свободы», сославшись на тверского и тамбовского соратников оппозиционера Андрея Прокудина и Диану Рудакову.

Ранее Google и Apple по требованию Роскомнадзора удалили из своих магазинов приложение Навальный», где есть блог «Умное голосование». Также были заблокированы видео на YouTube.

