Алексей Навальный считает украденным результат «Умного голосования» на выборах в Госдуму

Своим мнением политик поделился в социальных сетях.

Стратегия «Умного голосования» была успешной, но общий результат победой назвать нельзя, считает Алексей Навальный. По его словам, итоги выборов «перерисовали самым примитивным образом». Он сравнил это с матчем, когда итог высвечивается на табло, а его «подкручивают» жулики.

Проект оппозиционера накануне голосования поддержал в основном кандидатов от КПРФ. Партия, по результатам обработки всех бюллетеней, заняла второе место с показателем в почти 20%. Лидером осталась «Единая Россия». В Москве по ходу подсчета в более чем в половине одномандатных округов изменились результаты. Те из оппозиционеров, кто лидировал на участках, после объявления результатов электронного голосования проиграли провластным кандидатам. Навальный уверен, что результат «Умного голосования» был украден с помощью фальсификаций. Он указывает на то, что важной составляющей победы на выборах являются акции протеста. При этом, по его мнению, проводить митинги в России сейчас невозможно, так как люди бояться выходить на улицы из-за запугивания и репрессий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль оценивает прошедшие выборы позитивно с точки зрения открытости и честности.