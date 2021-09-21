Бюджет РФ получит около 160 млрд рублей в год от повышения налога на производителей металлов, угля и удобрений

Российский бюджет получит около 160 миллиардов рублей в год от повышения налога на производителей металлов, угля и удобрений. Такую сумму Минфин заложил в проект бюджета на 22-24-й годы, — сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, изменения налогового законодательства не коснутся компании «Русал» из-за наименьшей среди металлургов доли доходов, вызванных благоприятной конъюнктурой мирового рынка. У остальных металлургов образовалась очень большая разница между себестоимостью и доходами, — отметил Силуанов. Он также сказал, что финального решения об изменении налоговой политики еще нет, продолжаются обсуждения с бизнесом, есть вопросы.