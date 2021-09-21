Booking.com удивлена заявлением ФАС о намерении взыскать через суд наложенный в августе штраф в 1,3 млрд рублей

Компания считает решение антимонопольной службы несправедливым, — говорится в ответе агрегатора на запрос РБК.



Гендиректор Booking.com в России Алексей Матушкин напомнил, что компания ранее сообщала о начале процедуры апелляции на решение о штрафе. По его мнению, требование указывать на сервисе по крайней мере те же цены, что и на их собственных веб-сайтах, является благом для клиентов и способствует более прозрачному процессу покупок в сети интернет.