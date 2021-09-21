Кадыров пригласил президента Байдена в Чечню, чтобы тот убедился, что там «нет петухов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена в республику, чтобы тот убедился, что там «нет петухов, и даже такого слова нет». Вместо них есть «куриные мужья» — написал Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя слова американского лидера, который, выступая на Генассамблее ООН призвал к защите прав сексменьшинств по всему миру. Особенно он отметил два региона – Чечню и Камерун.